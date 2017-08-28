

Пользователей интернета покорила фотография собаки, которая убегает перед ураганом в Техасе с вещами в зубах, пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, собака убежала из дома в пятницу, а уже ночью в субботу на штат обрушился разрушительный ураган "Харви". Фото разместила на своей странице в Facebook Тиле Докенс. Этот снимок имеет оглушительный успех. Только за сутки его перепостили более 24 тысяч раз.

Известно, что героя зовут Отис. Пожилой хозяин собаки не сразу заметил пропажу питомца. Также он обратил внимание на то, что из дома пропал пакет с кормом.

Оказалось, что соседи видели, как пес бежал по городу и нес что-то в зубах. По словам хозяина собаки, Отис — местная знаменитость. Животное иногда отправляют в магазин или "за гамбургером".