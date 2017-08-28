Пользователей интернета покорила фотография собаки, которая убегает перед ураганом в Техасе с вещами в зубах, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, собака убежала из дома в пятницу, а уже ночью в субботу на штат обрушился разрушительный ураган "Харви". Фото разместила на своей странице в Facebook Тиле Докенс. Этот снимок имеет оглушительный успех. Только за сутки его перепостили более 24 тысяч раз.
Известно, что героя зовут Отис. Пожилой хозяин собаки не сразу заметил пропажу питомца. Также он обратил внимание на то, что из дома пропал пакет с кормом.
Оказалось, что соседи видели, как пес бежал по городу и нес что-то в зубах. По словам хозяина собаки, Отис — местная знаменитость. Животное иногда отправляют в магазин или "за гамбургером".
Комментарии
Хороший пёс, свалил от урагана не забыв прихватить свой корм, но забыв предупредить хозяина. Там даже собаки - эгоисты, которым плевать на близких.
Ну да, конечно, а у нас то на каждом шагу "добрые" и "отзывчивые" люди
Позабавил фэйсбуковский перевод:
This dog is walking around Sinton TX carrying a entire bag of dog food with him. #refugee
PSA: Owner is found. He is not a stray he just got out on his street.
Dogs name is Otis.
Эта собака гуляет по tx, неся с собой целый мешок с собакой. Лол #беженец
Владелец найден. Он не бездомный, он только что вышел на улицу.
Собак зовут отис.
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