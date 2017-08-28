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Проект закона, согласно которому российские банки в ближайшее время будут обязаны собирать биометрические данные клиентов, разработал ЦБ, сообщают "Известия".

Ссылаясь на источник, близкий к Центробанку, издание отмечает, что законопроект предполагает, что финансовые организации будут собирать изображения лица и голосовые слепки людей.

Все это станет основой для единой биометрической системы, которую предполагается использовать в целях внедрения удаленной идентификации клиентов.

Источник уточнил, что цель Центробанка – к марту следующего года обеспечить возможность удалённо идентифицировать как существующих, так и новых клиентов.

"ЕБС позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и иных документов", — отметил собеседник издания.