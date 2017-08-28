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Проект закона, согласно которому российские банки в ближайшее время будут обязаны собирать биометрические данные клиентов, разработал ЦБ, сообщают "Известия".
Ссылаясь на источник, близкий к Центробанку, издание отмечает, что законопроект предполагает, что финансовые организации будут собирать изображения лица и голосовые слепки людей.
Все это станет основой для единой биометрической системы, которую предполагается использовать в целях внедрения удаленной идентификации клиентов.
Источник уточнил, что цель Центробанка – к марту следующего года обеспечить возможность удалённо идентифицировать как существующих, так и новых клиентов.
"ЕБС позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта и иных документов", — отметил собеседник издания.
Комментарии
А не проще каждому чип под кожу и штрих-код на лоб?
Амик, копипастить нужно всю статью.
"При этом всем клиентам будет предоставлено право выбора — сдавать биометрические параметры и регистрироваться в ЕСИА или нет.
— Если гражданин не захочет этого делать, собирать биометрические данные у него не будут, но и он не сможет упростить для себя процесс получения банковских услуг, — рассказали «Известиям» представители двух крупных российских банков, знакомые с ходом разработки законопроекта." (с)
Да кто бы сомневался. Целей по тотальному контролю никто не отменял
28.08.2017 11:09
- гость -
Ну это как со страховкой, ты конечно имеешь полное право от неё отказаться, но кредит тогда ты не получишь)