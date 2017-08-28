Всероссийская акция "Ночь кино" прошла 27 августа в Барнауле. Показы картин проходили в кинотеатре "Мир", "Премьера", а также под открытым небом в Парке спорта Алексея Смертина.
Показы для жителей краевой столицы начались еще в 12.20 с мультфильма "Снежная королева 3". Далее барнаульцы смотрели "Кухня. Последняя битва", "28 панфиловцев" и блокбастер Дмитрия Киселева "Время первых". Причем все показы закончились глубокой ночью — в 00.15.
В прошлом году акция состоялась 26 августа, и тогда были показаны, в частности, такие картины, как "Легенда №17" и "Батальон". Тогда в Парк спорта посмотреть кино под открытым небом пришли около двух тысяч человек.
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