Всероссийская акция "Ночь кино" прошла 27 августа в Барнауле. Показы картин проходили в кинотеатре "Мир", "Премьера", а также под открытым небом в Парке спорта Алексея Смертина.

Показы для жителей краевой столицы начались еще в 12.20 с мультфильма "Снежная королева 3". Далее барнаульцы смотрели "Кухня. Последняя битва", "28 панфиловцев" и блокбастер Дмитрия Киселева "Время первых". Причем все показы закончились глубокой ночью — в 00.15.

В прошлом году акция состоялась 26 августа, и тогда были показаны, в частности, такие картины, как "Легенда №17" и "Батальон". Тогда в Парк спорта посмотреть кино под открытым небом пришли около двух тысяч человек.

Предлагаем лучшие посты барнаульских кинолюбителей в нашем обзоре Instagram.

#ночькино #паркспорта A post shared by Анна (@a_kurnosova) on Aug 27, 2017 at 2:06am PDT

🎥🎬 #ночькино #паркспорта #барнаул #погуляли A post shared by Natka (@natkasupr) on Aug 27, 2017 at 8:00pm PDT

#паркспорта#ночькино 💖💖💖💖💖💖 A post shared by 👽✌ (@dashamors) on Aug 27, 2017 at 10:17am PDT

Спасибо за тёплый вечер💕💕😍 @gartman_darya @lika_kataeva27 #паркспорта #ночькино A post shared by L I Z A ☀☀ (@lizapyata) on Aug 27, 2017 at 9:41am PDT

Прекрасный вечер с прекрасной @anny.ptichka #любовь #дружба #красота #summer #2017 #паркспорта A post shared by Just Natalia (@just_natalia_just) on Aug 27, 2017 at 9:17am PDT

A post shared by Ирина (@crazy125i) on Aug 27, 2017 at 9:09am PDT

#денькино #паркспорта #лето2017 #summer #summertime #барнаул A post shared by Just Natalia (@just_natalia_just) on Aug 27, 2017 at 9:08am PDT

Скажете, что ночь не может быть, пока светит солнце?☀️Вы ошибаетесь.Ведь это #ночькино 🎬 #возможно_всё ✨ #паркспорта ⚽️ A post shared by Татьянка Щербинина (@antares_tat) on Aug 27, 2017 at 8:04am PDT

Последние лучи солнце #паркспорта. Фильм "кухня" A post shared by юлия (@jyliukir) on Aug 27, 2017 at 7:06am PDT

#кухня #последняябитва #паркспорта #ночькино A post shared by Алиса (@alisapeters22) on Aug 27, 2017 at 6:14am PDT

День кино в парке спорта😉 уютные выходные😊#ночькино #паркспорта A post shared by Marina_Kanina (@marina.kanina) on Aug 27, 2017 at 5:29am PDT

Смотрим фильм под открытым небом 🎥🎞. Спасибо за отличную идею, #паркспорта #ночькино A post shared by @doroninaksenia on Aug 27, 2017 at 5:26am PDT

#ночькино#паркспорта#барнаул#отличныйвечерок👍 A post shared by Анастасия (@nastiia_chika) on Aug 27, 2017 at 4:25am PDT

Минута спокойствия для систер #паркспорта #ночькино A post shared by Евгения-визажист (@vizag_evgeniak) on Aug 27, 2017 at 2:01am PDT

День российского кино в парке Смертина. Если честно мне очень понравилась вся эта атмосфера просмотра фильма на свежем воздухе, но и конечно фильмы... "28 панфиловцев", "время первых"#паркспорта#ночькино#барнаул#АК#парксмертина#ночькино2017 A post shared by Дарья (@darya_altshow) on Aug 27, 2017 at 1:56am PDT