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Режиссер и видный политик Станислав Говорухин объявил о завершении карьеры — после картины "Конец прекрасной эпохи" он больше не намерен снимать кино, передает "Интерфакс".

По словам мэтра, он уверен, что "Конец прекрасной эпохи" — его лучшая лента.

"Я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", — заявил он накануне во время встречи с общественностью в Удмуртии.

Напомним, что "Конец прекрасной эпохи" по мотивам сборника новелл Сергея Довлатова "Компромисс" вышел в 2015 году.

Среди знаковых картин, которые снял Говорухин, называются: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Так жить нельзя", "Ворошиловский стрелок".