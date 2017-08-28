Фото: mediarepost.ru
Режиссер и видный политик Станислав Говорухин объявил о завершении карьеры — после картины "Конец прекрасной эпохи" он больше не намерен снимать кино, передает "Интерфакс".
По словам мэтра, он уверен, что "Конец прекрасной эпохи" — его лучшая лента.
"Я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать", — заявил он накануне во время встречи с общественностью в Удмуртии.
Напомним, что "Конец прекрасной эпохи" по мотивам сборника новелл Сергея Довлатова "Компромисс" вышел в 2015 году.
Среди знаковых картин, которые снял Говорухин, называются: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Так жить нельзя", "Ворошиловский стрелок".
Комментарии
Штаны лоснить в кресле оно канешно легше.
дрянь снимает про себя
удивительно, такие мощные картины снял, а продался режиму воровства и дикого расслоения общества. Картина "Ворошиловский стрелок" - шедевр, 100 раз смотрела и могу бесконечно. Удивительное понимание всего, что происходит, и тут же - всегда при Путине. Непонятно. А вообще, ему спасибо за прекрасные фильмы