Собаки погрызли два припаркованных автомобиля в ночь на понедельник, 28 августа, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

По словам местных жителей, машины были припаркованы на улице 9 Мая. Происшествие, по их словам, случилось около 2.30 ночи. Как утверждают горожане, это сделали три большие собаки.

Подписчики паблика разделились на два лагеря: кто-то утверждает, что собаки не могли своими зубами прокусить железо, остальные утверждают, что это вполне возможно.