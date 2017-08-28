Собаки погрызли два припаркованных автомобиля в ночь на понедельник, 28 августа, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
По словам местных жителей, машины были припаркованы на улице 9 Мая. Происшествие, по их словам, случилось около 2.30 ночи. Как утверждают горожане, это сделали три большие собаки.
Подписчики паблика разделились на два лагеря: кто-то утверждает, что собаки не могли своими зубами прокусить железо, остальные утверждают, что это вполне возможно.
Комментарии
Хороший тюниг в стиле ДОГ....))))
Это их железный аист клюнул!
Помять они конечно так могли, но как сделать, чтобы они этого захотели? Интересно...
Ага, прямо как в рекламе - это Арчи!))
Помять они конечно так могли, но как сделать, чтобы они этого захотели? Интересно... - всё ясно, хозяин авто был не толернатен к блоховозам. скорей всего таким и остался
А я повторяю: "новость" эта - глупость
Собак тоже достали эти жоповозки
Помять они конечно так могли, но как сделать, чтобы они этого захотели?
пфф. Даю наводку. Есть такое животное. Кот называется.
Может кто облил машины кошачей мочёй?
Кошки там любят спать. Собаки устраняли кошачий беспредел.
Было такое, просто кошка под машину заскочила...
28.08.2017 13:50
- гость -
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Тогда собаки даже бампер оторвали.
Кормить надо на собак, сейчас кузов повредили, а в следующий раз бензин весь вынюхали, вскрыли и обос...ли весь салон.
ничего они не прогрызли, просто помяли
а вообще на фото я не вижу покусанного металла, а вижу покусанные расширители арок из пластика