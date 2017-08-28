Более 530 тысяч экземпляров женского журнала Elle с интервью жены президента Франции Эмманюэля Макрона было раскуплено, тем самым побит десятилетний рекорд продаж, пишет РБК со ссылкой на Journal du Dimanche.

Журнал с интервью первой леди Франции вышел в свет 18 августа. По состоянию на 27 августа было продано более 530 тысяч экземпляров. Из них 250 тыс. продано в киосках и 100 тыс. — в электронном формате.

В интервью Бриджит Макрон прокомментировала предложение, ранее озвученное ее мужем, об узаконении статуса первой леди в качестве официального государственного поста, к которому прилагается штат и жалование.