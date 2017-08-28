Фото: vk.com/la_altay
Поиски жителя Заринского района Артема Клюева, пропавшего без вести, ведут волонтеры в Алтайском крае.
Как сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт", мужчина 1981 года рождения исчез 25 августа.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение спортивное, темные короткие волосы, карие глаза.
Особые приметы: родинка слева над губой, дугообразный шрам на голове.
Был одет: черный дождевик до колен, черная футболка, черное трико, темные резиновые сапоги.
Комментарии
с такими заголовками, амик может вполне для НТВ сценарии сериалов писать....