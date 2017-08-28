Люди пожилого возраста, особенно старики, в большинстве своем доверчивы, как дети. При этом у них практически всегда есть накопления. Но находятся "умельцы", которые не брезгуют этими деньгами. Каждый день у барнаульских пенсионеров выманивают или отбирают их накопления на "черный день".



Избавим от недуга

Самая распространенная схема – спекуляция на вопросах здоровья. С возрастом у людей появляются различные недуги, и люди готовы платить за излечение. Но если обычные таблетки, прописанные терапевтом, могут лишь снять симптомы, то чудо-средства, которые рекламируют по телевизору и радио, помогут полностью справиться с тяжелой болезнью. Лечебные камни, которые выводят шлаки из организма, браслеты от давления и головной боли, всевозможные биологически активные добавки, и все это рекламируют 24 часа в сутки.

В конце концов Марья Ивановна с надеждой звонит на заветный номер 8-800…, чтобы сделать заказ. Стоит отметить, что мошенники делают все, чтобы человек "не соскочил".

Организовываются "горячие линии", где клиента оператор переключает не просто на врача, а на академика или профессора. Этот "специалист" узнает все жалобы и тут же ставит диагноз. Лечиться настоятельно рекомендуют чудо-препаратами, на деле оказывающимися самыми обыкновенными биологически активными добавками. Только стоит это "уникальное средство" где-то в районе 50 тысяч рублей. Но учитывая, что Марья Ивановна — ветеран труда или инвалид, или другой льготник, ей положена хорошая скидка. Волшебные слова "скидка", "дешевле", "2 по цене 1" действуют поистине магически, и человек делает заказ. Только никакого результата от такого лечения он не увидит.

Как обезопасить себя:

- не покупайте чудо-таблетки и аппараты, прежде чем перевести деньги, посоветуйтесь со своими родственниками.

Второй раз на одни грабли

Пропив курс пилюль, человек понимает, что деньги были потрачены зря и болячки никуда не делись. И кто-то даже может твердо решить больше не делать подобных покупок и забыть это как страшный сон.

Но граждане не догадываются, что при обращении в такие фирмы там ведется система учета, и о клиенте обязательно вспомнят спустя 6-12 месяцев. Обычно клиентам поступает телефонный звонок, в котором сообщается, что партия препарата, которую они приобрели, была с браком и гражданину положена компенсация. Либо сотрудник "правоохранительных органов" рассказывает байку о том, что им удалось задержать группу мошенников, которые занимались реализацией некачественных препаратов. Всем тем, кто находится в базе, положена крупная выплата. Обычно ее размер достигает порядка 500 тысяч рублей. Но, ссылаясь на то, что это будет доход, просят заплатить налог в размере 13%, а это 65 тысяч рублей. Через некоторое время доверчивому гражданину на дом приходит уже заполненная на обозначенную сумму квитанция, и человек добровольно идет в банк и переводит деньги на указанный расчетный счет. Надо ли говорить, что обещанных компенсаций никто из обманутых ветеранов так и не дождался…

Как обезопасить себя:



- не соглашайтесь на условия мошенников и постарайтесь прекратить переговоры, так как деньги просто так без ваших заявлений никто не заплатит. Ни в коем случае не переводите денежные средства на неизвестных лиц.

Вы смертельно больны

Если одни пенсионеры сами набирают заветный номер или делают заказ на сайте, то на других стариков мошенники охотятся адресно. В квартире пенсионера раздается звонок якобы из поликлиники. Медик сообщает, что человек серьезно болен. Якобы ранее его результаты анализов спутали с другим человеком, но сейчас все вскрылось и жить этому человеку осталось считанные дни. Кроме того, он может заразить своих родственников.

Но врач позаботился о пациенте и нашел клинику в Санкт-Петербурге. Только лечение там платное и прямо сейчас больному нужно бежать в банк и оплатить лечение. Люди настолько ошарашены новостью, что не успевают подумать и готовы перевести все сбережения, что у них есть. Приходят в себя пострадавшие, когда телефон клиники вдруг перестает отвечать.

Как обезопасить себя:

- перед тем, как отправляться на лечение от "смертельного заболевания", во-первых, успокойтесь. Обязательно позвоните своим близким. Эта пауза убережет вас от пустой траты денег.

Родственник попал в беду

Не теряет своей актуальности уже давно известный "развод", когда мошенник представляется сыном или внуком, говорит, что попал в беду. Человек сам называет имя своего родственника, а потом телефон у него отнимает якобы сотрудник полиции. Он требует заплатить определенную сумму денежных средств для разрешения возникшей проблемы. Наиболее частый предлог – родственник попал в ДТП или совершил тяжкое уголовное преступление. Деньги просят передать через человека, который сейчас приедет к вам домой, или отправить через банкомат, банк, мультикассу.



Как обезопасить себя:

- не впадайте в панику, в ходе разговора с неизвестным не называйте своих данных и родственников. Прервите диалог и позвоните своему родственнику или его близким, чтобы узнать его местонахождение. Ни в коем случае никому не передавайте и не переводите деньги.



Ушлые "коммунальщики"

На эту уловку могут попасться не только пенсионеры, но и другие граждане. Мошенники от лица управляющей компании развешивают объявления, в которых сообщают о централизованной замене счетчиков воды. Явившиеся в дом "мастера" меняют работающие приборы на б/у технику и берут за эту услугу от трех до пяти тысяч рублей. В итоге хозяевам вскоре приходится вновь переустанавливать счетчики, ведь настоящий водоканал отказывается принимать показания нелегальных приборов. Кроме этого, вам придется еще заплатить штраф за вмешательство в работу приборов учета.



Нередки случаи, когда мошенники подкидывают в почтовые ящики липовые квитанции. И жильцы, не глядя на то, кому идет платеж, перечисляют деньги.

Как обезопасить себя:

- прежде чем соглашаться на ремонт, замену оборудования, позвоните в УК и уточните информацию;

- чтобы не обогащать жуликов, обращайте внимание на реквизиты в платежном документе. Видите изменения — перепроверьте данные в своей УК.

Специалисты "соцзащиты"

Пенсионеры чаще других категорий граждан находятся дома, поэтому мошенники нередко находят своих жертв путем поквартирного обхода. Они представляются сотрудниками соцзащиты, Пенсионного фонда, администрации. Преступники ведут себя настолько уверенно, что лишь единицам приходит в голову перезвонить и уточнить, направлялся ли к ним такой сотрудник.

Причины визита мошенники называют самые разнообразные. Например, известны случаи, когда лже-соцработники рассказывали о грядущей денежной реформе. Якобы, чтобы не остаться без сбережений, нужно было экстренно заменить купюры. И пенсионеры добровольно отдавали свои кровно заработанные.

Особо активизируются мошенники в преддверии праздников: Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 Марта. Тут уже "работники" районной администрации или Совета ветеранов разносят дополнительные выплаты в размере 6-7 тысяч рублей. Протягивая две пятитысячные купюры, они просят поискать сдачу. Пенсионеры, конечно, находят 3-4 тысячи. И только потом обнаруживают, что вместо денег у них в кошельке оказались билеты "Банка приколов".



Как обезопасить себя:

Прежде чем открыть дверь постороннему человеку, расспросите имя, фамилию, отчество, полное название и адрес организации, телефоны, имена и фамилии начальства. Попросите перезвонить или зайти минут через тридцать. Если собеседник ответил на все ваши вопросы, перезвоните по указанным им телефонам и спросите, что это за организация, присылала ли она по вашему адресу человека, и сверьте все данные.