Вторник, 29 Август, 04:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где, по-вашему, барнаульцам предлагают самую вкусную шаурму?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,85
Brent

12°
Обь
180см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Расплата за доверчивость. Как мошенники обманывают стариков?

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Уловки мошенников: в полиции рассказали о том, как обманывают пенсионеров

Люди пожилого возраста, особенно старики, в большинстве своем доверчивы, как дети. При этом у них практически всегда есть накопления. Но находятся "умельцы", которые не брезгуют этими деньгами. Каждый день у барнаульских пенсионеров выманивают или отбирают их накопления на "черный день".

Избавим от недуга

Самая распространенная схема – спекуляция на вопросах здоровья. С возрастом у людей появляются различные недуги, и люди готовы платить за излечение. Но если обычные таблетки, прописанные терапевтом, могут лишь снять симптомы, то чудо-средства, которые рекламируют по телевизору и радио, помогут полностью справиться с тяжелой болезнью. Лечебные камни, которые выводят шлаки из организма, браслеты от давления и головной боли, всевозможные биологически активные добавки, и все это рекламируют 24 часа в сутки.

В конце концов Марья Ивановна с надеждой звонит на заветный номер 8-800…, чтобы сделать заказ. Стоит отметить, что мошенники делают все, чтобы человек "не соскочил".

Организовываются "горячие линии", где клиента оператор переключает не просто на врача, а на академика или профессора. Этот "специалист" узнает все жалобы и тут же ставит диагноз. Лечиться настоятельно рекомендуют чудо-препаратами, на деле оказывающимися самыми обыкновенными биологически активными добавками. Только стоит это "уникальное средство" где-то в районе 50 тысяч рублей. Но учитывая, что Марья Ивановна — ветеран труда или инвалид, или другой льготник, ей положена хорошая скидка. Волшебные слова "скидка", "дешевле", "2 по цене 1" действуют поистине магически, и человек делает заказ. Только никакого результата от такого лечения он не увидит.

Как обезопасить себя:
- не покупайте чудо-таблетки и аппараты, прежде чем перевести деньги, посоветуйтесь со своими родственниками.

Второй раз на одни грабли

Пропив курс пилюль, человек понимает, что деньги были потрачены зря и болячки никуда не делись. И кто-то даже может твердо решить больше не делать подобных покупок и забыть это как страшный сон.

Но граждане не догадываются, что при обращении в такие фирмы там ведется система учета, и о клиенте обязательно вспомнят спустя 6-12 месяцев. Обычно клиентам поступает телефонный звонок, в котором сообщается, что партия препарата, которую они приобрели, была с браком и гражданину положена компенсация. Либо сотрудник "правоохранительных органов" рассказывает байку о том, что им удалось задержать группу мошенников, которые занимались реализацией некачественных препаратов. Всем тем, кто находится в базе, положена крупная выплата. Обычно ее размер достигает порядка 500 тысяч рублей. Но, ссылаясь на то, что это будет доход, просят заплатить налог в размере 13%, а это 65 тысяч рублей. Через некоторое время доверчивому гражданину на дом приходит уже заполненная на обозначенную сумму квитанция, и человек добровольно идет в банк и переводит деньги на указанный расчетный счет. Надо ли говорить, что обещанных компенсаций никто из обманутых ветеранов так и не дождался…

Как обезопасить себя:

- не соглашайтесь на условия мошенников и постарайтесь прекратить переговоры, так как деньги просто так без ваших заявлений никто не заплатит. Ни в коем случае не переводите денежные средства на неизвестных лиц.

Вы смертельно больны

Если одни пенсионеры сами набирают заветный номер или делают заказ на сайте, то на других стариков мошенники охотятся адресно. В квартире пенсионера раздается звонок якобы из поликлиники. Медик сообщает, что человек серьезно болен. Якобы ранее его результаты анализов спутали с другим человеком, но сейчас все вскрылось и жить этому человеку осталось считанные дни. Кроме того, он может заразить своих родственников.

Но врач позаботился о пациенте и нашел клинику в Санкт-Петербурге. Только лечение там платное и прямо сейчас больному нужно бежать в банк и оплатить лечение. Люди настолько ошарашены новостью, что не успевают подумать и готовы перевести все сбережения, что у них есть. Приходят в себя пострадавшие, когда телефон клиники вдруг перестает отвечать.

Как обезопасить себя:

- перед тем, как отправляться на лечение от "смертельного заболевания", во-первых, успокойтесь. Обязательно позвоните своим близким. Эта пауза убережет вас от пустой траты денег.

Родственник попал в беду

Не теряет своей актуальности уже давно известный "развод", когда мошенник представляется сыном или внуком, говорит, что попал в беду. Человек сам называет имя своего родственника, а потом телефон у него отнимает якобы сотрудник полиции. Он требует заплатить определенную сумму денежных средств для разрешения возникшей проблемы. Наиболее частый предлог – родственник попал в ДТП или совершил тяжкое уголовное преступление. Деньги просят передать через человека, который сейчас приедет к вам домой, или отправить через банкомат, банк, мультикассу.

Как обезопасить себя:

- не впадайте в панику, в ходе разговора с неизвестным не называйте своих данных и родственников. Прервите диалог и позвоните своему родственнику или его близким, чтобы узнать его местонахождение. Ни в коем случае никому не передавайте и не переводите деньги.

Ушлые "коммунальщики"

На эту уловку могут попасться не только пенсионеры, но и другие граждане. Мошенники от лица управляющей компании развешивают объявления, в которых сообщают о централизованной замене счетчиков воды. Явившиеся в дом "мастера" меняют работающие приборы на б/у технику и берут за эту услугу от трех до пяти тысяч рублей. В итоге хозяевам вскоре приходится вновь переустанавливать счетчики, ведь настоящий водоканал отказывается принимать показания нелегальных приборов. Кроме этого, вам придется еще заплатить штраф за вмешательство в работу приборов учета.


Нередки случаи, когда мошенники подкидывают в почтовые ящики липовые квитанции. И жильцы, не глядя на то, кому идет платеж, перечисляют деньги.

Как обезопасить себя:

- прежде чем соглашаться на ремонт, замену оборудования, позвоните в УК и уточните информацию;
- чтобы не обогащать жуликов, обращайте внимание на реквизиты в платежном документе. Видите изменения — перепроверьте данные в своей УК.

Специалисты "соцзащиты"

Пенсионеры чаще других категорий граждан находятся дома, поэтому мошенники нередко находят своих жертв путем поквартирного обхода. Они представляются сотрудниками соцзащиты, Пенсионного фонда, администрации. Преступники ведут себя настолько уверенно, что лишь единицам приходит в голову перезвонить и уточнить, направлялся ли к ним такой сотрудник.
Причины визита мошенники называют самые разнообразные. Например, известны случаи, когда лже-соцработники рассказывали о грядущей денежной реформе. Якобы, чтобы не остаться без сбережений, нужно было экстренно заменить купюры. И пенсионеры добровольно отдавали свои кровно заработанные.

Особо активизируются мошенники в преддверии праздников: Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 Марта. Тут уже "работники" районной администрации или Совета ветеранов разносят дополнительные выплаты в размере 6-7 тысяч рублей. Протягивая две пятитысячные купюры, они просят поискать сдачу. Пенсионеры, конечно, находят 3-4 тысячи. И только потом обнаруживают, что вместо денег у них в кошельке оказались билеты "Банка приколов".

Как обезопасить себя:

Прежде чем открыть дверь постороннему человеку, расспросите имя, фамилию, отчество, полное название и адрес организации, телефоны, имена и фамилии начальства. Попросите перезвонить или зайти минут через тридцать. Если собеседник ответил на все ваши вопросы, перезвоните по указанным им телефонам и спросите, что это за организация, присылала ли она по вашему адресу человека, и сверьте все данные.

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.08.2017 14:36
- гость -

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
04:01
Trump Tower в Москве: адвокат Трампа рассказал о строительстве небоскреба 0
03:01
Россиян беспокоит рост трат на школу при падении уровня образования 0
02:01
Депутат ГД предложил ввести в СМИ цензуру на информацию о преступлениях 0
01:15
Прокуратура требует с экс-мэра Владивостока 614 миллионов рублей 0
00:54
Прогноз развития экономики России улучшили в Минэкономразвития 0
23:47
Путин пообещал премьеру Венгрии теоретическое занятие по дзюдо 0
23:37
"Служебный роман" в "Игре престолов" покоряет YouTube 0
23:26
Министр спорта не исключает, что Липницкая может стать чиновником 0
22:52
Трое парней открыли огонь по машине полиции в Краснодаре 0
22:30
Водитель "Почты России" ударил бабушку, помешавшую быстрой доставке 2
22:08
Список самых угоняемых автомобилей года по версии страховых компаний 0
21:45
Власти Новосибирска доделывают "навигатор" для кладбищ 0
21:21
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая завершила карьеру 1
21:01
Жители Алтайского края стали больше брать микрозаймов "до зарплаты" 0
20:40
Редчайшую краснокнижную бабочку обнаружили вблизи Барнаула 1
20:22
Нескольким жителям Приморья случайно поставили диагноз "черная оспа" 0
20:01
Самолет со взлетной полосы укатился в поле в подмосковном Жуковском 0
19:47
Мемориальную доску полковнику Жолобову откроют в Барнауле 30 августа 0
19:32
Алтайский край входит в ТОП-5 регионов-лидеров по числу КРС 0
19:23
Женщину-полицейского задержали в Москве по подозрению в проституции 1
19:06
Коротко о главном: казус "Молодой семьи", зеленый митинг и Центральный парк
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 августа
18:51
Барнаульские пенсионеры сразятся за победу в краевой Спартакиаде 4
18:34
Кения ввела запрет на использование и ввоз полиэтиленовых пакетов 1
18:19
Медбрата в Германии подозревают в убийстве 84 человек 1
18:07
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых жен российских чиновников 2
18:00
Почему стоит покупать квартиру в новостройке? 0
17:59
Взрыв произошел в автомобиле у торгового центра в Уфе, пострадал мужчина 0
17:50
Данные об оказании интим-услуг запретили в Барнауле на 400 сайтах 0
17:35
Только фильм "Бабушка легкого поведения" окупил себя из российских премьер 0
17:26
Машина врезалась в дрезину на переезде в Алтайском крае, погибли двое 0
17:18
Сын актера из "Интернов", подозреваемый в убийстве, не явился в полицию 2
17:04
СК: житель Алтая на берегу озера убил знакомого выстрелом в голову 4
16:52
Почти в 9 млн руб. обошлись лифты Алтайской краевой клинической больнице 0
16:43
Пятилетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Барнауле 0
16:32
Двое жителей Камня-на-Оби до смерти избили посетителя бара 0
16:22
Для ДПС вводят новый регламент. Что это значит для водителей? 3
16:13
МВД предлагает изменить в России правила кругового движения 2
16:06
Туристка без прав перевернулась на квадроцикле в Горном Алтае 0
15:54
Эксперты назвали авиакомпании, у которых летом чаще всего срывались рейсы 3
15:36
Руины и поваленные деревья: ограду Центрального парка снесли в Барнауле 15
15:25
Второй выпуск программы "Поедем поедим" об Алтае выйдет 2 сентября 0
15:14
Смертельный пожар в красноярском доме престарелых сняли на видео 0
15:09
ВЦИОМ назвал идеальный возраст для вступления в брак 2
15:05
Продажа "Сибмоста" может затянуть стройку переправы за 3,3 млрд на Алтае 1
14:58
Троллейбус и грузовик столкнулись в Барнауле 2
14:54
Где в Барнауле продают вкусную шаурму? Опрос Amic.ru 29
14:33
"Черная дыра смерти": под полуостровом Юкатан найдено затопленное кладбище 0
14:25
Родные "пьяного" мальчика требуют 10 млн руб. компенсации морального вреда 3
14:15
Штормпрогноз из-за высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае 0
14:04
Три человека погибли при пожаре в красноярском доме престарелых 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.