Капитальный ремонт продолжается в котельной №1 в Алейске, полным ходом идут работы перед отопительным сезоном, сообщает пресс-служба администрации города.

В этой котельной уже возводят второй этаж здания. Строители утеплили его минеральной ватой и обшили профлистом с полимерным покрытием, закончили работать с перегородками и электрощитовой. Теперь электрики монтируют необходимое оборудование. Также идет работа на угольном складе.

Кроме этого, специалисты начали реконструировать котельную №21. На эти цели в бюджете Алейска и Алтайского края предусмотрено почти 69 миллионов рублей. Ремонтные работы должны завершиться к концу ноября. После капитального ремонта котельной в центре города ликвидируют пять мелких котельных — №2, 7, 9, 13 и 16.