Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которых подозревают в угоне легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 17 августа. У жителя края в семи километрах от районного центра в автомобиле ВАЗ-2109 закончился бензин. За топливом владелец авто пошел пешком в населенный пункт. Машину закрывать не стал. Когда он вернулся, обнаружил, что машина исчезла. Тогда хозяин авто написал заявление в полицию.

Чуть позже угнанный автомобиль полицейские нашли в лесу. В машине пропали аккумулятор и магнитола. Оказалось, что угон совершили двое жителей села Волчиха. По данному факту возбуждены уголовные дела.