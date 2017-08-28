Дарить цветы учителю на 1 сентября нужно обязательно, считают читатели портала Amic.ru, принявшие участие в опросе по данной теме. Всего в нем приняли участие 132 человека.
66% респондентов сообщили, что их ребенок обязательно понесет букет в школу на 1 сентября, так как "цветы — это дань уважения и признательности за работу, а еще они создают настроение".
22 человека сообщили, что цветы их дети дарили учителю на 1 сентября только в начальной школе. В среднюю и старшую школу дети отказываются идти с букетами.
11 читателей портала считают, что учителю не нужно нести букет на День знаний — преподаватель получает зарплату, и этого достаточно.
Признались, что прилагают к букету небольшой подарок в виде шоколадки или еще чего-нибудь, четыре человека. Считают, что цветы — это вчерашний день, и несут вместо них конверт с деньгами шесть читателей Amic.ru. И еще двое сообщили, что делают подарки своему ребенку, чтобы убедить его пойти в школу после каникул.
Комментарии
Идти в школу с цветами,..А не НЕСТИ.,.Кто вас учил,амиковцы?????
Нести можно только яйца))))
это дань уважения и признательности за работу.
Дань уважения на выпускном. А то ничего не сделали уже цветы.))
шучу. Каждый сам решает.
Разбаловали их цветами, да подарками.
Итак всё за счёт родителей.
Улыбнитесь, и не брюзжите! А цветы 1 сентября - это красивая традиция.
Просто хоть немного порадовать учителей (ведь в основном это ЖЕНЩИНЫ) и поблагодарить их за работу с нашими детьми. Немало из них тех, кто не равнодушен к нашим детям и старается им дать знания, да и по жизни чему-то научить!