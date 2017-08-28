Исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что большинство респондентов (77%) считают, что идеальный возраст для свадьбы мужчины составляет 27 лет. Также опрошенные отметили, что женщины должны играть свадьбу не позднее 23 лет.

Как пишет "Лайф", 78% респондентов заявили, что штамп о семейном положении должен стоять в паспорте (87% — среди женатых, 64% — среди холостых, 51% — среди проживающих в так называемом гражданском браке). Между тем только 12% опрошенных считают, что узаконивать свои отношения вовсе не обязательно.

Также в исследовании идет речь об отношении к гражданскому браку. Так, старшее поколение вообще не приветствует совместную жизнь без штампа в паспорте. В группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации одобряют лишь 5%, от 18 до 24 лет — уже 21%.