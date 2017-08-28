Родители шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля жительницы Балашихи Ольги Алисовой, требуют от нее через суд десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Однако официально подтвержденной информации по этому поводу нет.

Напомним, что суд продлил арест для 31-летней подозреваемой до 30 января. Следствие полагает, что в апреле Алисова сбила ребенка во дворе одного из жилых домов в Балашихе. Машина протащила мальчика по дороге около 10 м.

Отметим, что этот случай вызвал очень большой скандал в обществе. Дело в том, что результаты экспертизы показали высокий уровень содержания алкоголя в крови ребенка — 2,7 промилле. После этого представители СКР завели дело против медэкспертов по статье о халатности.

По словам эксперта, даже для взрослого человека 2,7 (промилле) — это сильная концентрация. "Это он на четвереньках стоит и хрюкает. А для ребенка это смертельная доза", — рассказал заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин.