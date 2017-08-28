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Строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки в Алтайском крае стоимостью 3,3 миллиарда рублей может затянуться из-за продажи компании АО "Сибмост", которая является подрядчиком объекта. Об этом 25 августа во время заседания комиссии по дорогам сообщил губернатору начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский.

По его словам, Росавтодор на 2018 год изменил планы, и объем средств на ремонт заметно уменьшился, что сказалось на некоторых проектах, в частности, переправе через реку Чумыш. Компания "Сибмост", которая строит объект, оказалась в сложной экономической ситуации. Точная дата окончания строительства моста еще не определена, но пока стоит в плане на 2018 год. Отставание от первоначальных графиков началось еще в 2015 году.

- Вы так дипломатично высказались, что Росавтодор ищет пути, — сказал на заседании Александр Карлин. - Долго они там будут их искать? Выход один: есть объект недостроенный, нужно добиваться, чтобы государственный контракт с указанием определенных сроков был выполнен. Когда мы этот объект увидим завершенным?

- В следующем году на мост через Чумыш будет выделено 1,2 миллиарда.

- Это будет означать завершение объекта?

- Для его завершения надо будет еще 500 миллионов рублей. На сегодняшний день подрядная организация уже начала работы на объекте, но темп низкий, — стал объяснять Ярослав Долинский. – Подрядная организация "Сибмост" имеет контракты в Росавтодоре на 22 миллиарда рублей. Из них один на 3 миллиарда — наш контракт. С нашей стороны предпринималась попытка решить этот вопрос в одностороннем порядке, расторгнув контракт. Однако Росавтодор считает, что нужно комплексно подходить к этому вопросу. В случае расторжения контракта другие тоже будут под угрозой. Они взяли инициативу на себя и считают, что в сентябре решение будет окончательно. Компания находится в стадии продажи, и новый собственник обещает все вопросы снять.

- На самом деле для Росавтодора 500 миллионов — не величина, когда речь идет о завершении объекта. Можно его сдать уже в 2018 году? - спросил у собеседника Александр Карлин.

- Нам нужно достроить новый мост и заняться разборкой уже существующего. Разборка будет стоить около 100 миллионов рублей. Чтобы ввести по рабочему движению мост в следующем году — такая возможность есть. Но завершение контракта намечено на 2019 год.

Губернатор Александр Карлин остался обеспокоенным тем, что сроки объекта сдвигаются. Тем более что во время возможного паводка в 2018 году в районе Тальменки будет два моста, что создаст дополнительные угрозы. Однако начальник УПРДОР "Алтай" заверил, что разборка старого моста спланирована на зимний период.

- Скажите, куда мне идти и в какие двери стучаться. Давно я не посещал вашу маршрутную карту. Мы анонсировали этот проект, он на виду. Эта тема важна для нас, — сказал глава региона.

Как неоднократно писал Amic.ru, строительство моста через реку Чумыш началось в конце 2014 года. Мост находится на автодороге Р-256 ''Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией''. В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метра, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения. В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. Общая стоимость проекта оценивается в 3,3 миллиарда рублей.

Подрядчиком проекта является компания АО "Сибмост", которая летом 2017 года продала 51% своих акций организации, связанной с АФК "Система".