Солнечную и жаркую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на вторник, 29 августа. Согласно данным Гидрометцентра, температура поднимется выше +30 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 9-14 метров.

В краевой столице также солнечно, днем +26...+28 градусов. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.

Напомним, в Алтайском крае до 1 сентября действует штормовое предупреждение. В эти дни в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).