Сегодня квартиры в новостройках пользуются гораздо большим спросом, чем "вторичка". И тому есть несколько объяснений. Во-первых, новое жилье возводится с соблюдением передовых технологий, поэтому все конструкции получаются надежными и долговечными. Само сооружение выглядит по-европейски стильным и престижным.

Взять для примера ЖК "Дом у Елагина острова", который сейчас строится в Санкт-Петербурге. В нем фасады оборудованы специальными нишами для кондиционеров, установлена магистраль для отвода конденсата. Это гарантирует комфортную климатическую обстановку внутри здания — отсутствие духоты, неприятных запахов, высокой влажности и плесени. Четырехступенчатая система очистки воды в жилом доме позволит будущим новоселам "Елагина острова" пить без опасений воду прямо из крана. В старых домах о таком остается только мечтать.

Во-вторых, не может не радовать планировка новых квартир. Если посмотреть тут, можно убедиться, что все объекты, возведенные за последние годы, являются максимально функциональными и удобными для проживания. Среди них невозможно найти тесные квартиры. Если это "однушка", то ее площадь составляет от 40 квадратных метров, если "трешка" — то от 80-90.

Немаловажным критерием выбора является и то, что все коммуникации в новостройках являются новыми. Они работают без перебоев, а значит, владельцам не придется беспокоиться о дорогостоящих ремонтных работах. Электрические сети в современных многоэтажных домах уже рассчитаны на большие нагрузки, что исключает короткое замыкание, позволяет жильцам пользоваться одновременно любой бытовой техникой.

Ожидая, пока будет возведен дом, застройщики могут лично контролировать ход его строительства, уточнять любые нюансы у ответственных строительных компаний, проверять, действительно ли деньги расходуются исключительно на целевые нужды.

Подъезды в новых домах всегда чистые и уютные, лифты работают стабильно. Вокруг — прекрасно развитая инфраструктура: сады, школы, магазины, парикмахерские, бары и рестораны, спортивные площадки и многое другое. Сегодня вопросу инфраструктуры вообще уделяется особое внимание — практически всегда к моменту заселения жильцов в новые квартиры вокруг новостройки имеются все вышеперечисленные объекты. Это очень удобно.

Не сталкиваются собственники жилья в городских новостройках и с проблемой парковки. Для каждого автовладельца здесь предусмотрено удобное парковочное место. Это далеко не все преимущества покупки новой квартиры.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://hh-domuelagina.ru/documenty