Телеведущий Джон Уоррен написал в своем профиле в Instagram, что 2 сентября на телеканале НТВ выйдет программа "Поедем поедим" про Алтайский край.

Как пишет "Алтайская правда", именно серией про Алтай открывается шестой сезон программы. Съемочная группа программы приезжала в Алтайский край в июне.

Первый день был посвящен транспорту. Англичанин попробовал себя в качестве водителя экскурсионного трамвая в Барнауле и покатался по улицам города на мотоцикле, а затем полюбовался окрестностями с высоты птичьего полета, полетав на параплане.

На второй день ведущий готовил мороженое с гречкой. Также съемочная группа съездила в Змеиногорский район. Они поработали в поселке Черепановский, в музее марийской культуры. Здесь приготовили мясо на вилах, голубцы в ревене и шуточный напиток – кофе в дуршлаге.