В последние годы шаурма стала для барнаульцев практически национальным блюдом. Ее покупают школьники тайком от родителей, ратующих за здоровый образ жизни. Берут и студенты, которым она "жизненно необходима" в перерывах интенсивной учебы и во время развлечений. Ею перекусывают солидные взрослые во время коротких обеденных перерывов и внезапных посиделок с друзьями.
Недаром в нашем городе шаурмичные почти на каждом углу. В социальных сетях порой возникают ожесточенные споры на тему "Где шаурма вкуснее?". Поскольку некоторые сотрудники редакции Amic.ru к шаурме тоже неровно дышат, мы решили выяснить, где в Барнауле можно купить самую вкусную шаурму.
В наш опрос мы постарались включить все самые популярные сети шаурмичных.
Свой вариант заведения вы можете написать в комментариях.
По итогам опроса Amic.ru выспросит рецепты шаурмы у трех заведений, которые наберут наибольшее количество голосов.
Комментарии
манхеттон
на втором месте Дубай
но по объемам продаж так: Грильница, Дубаи
Киоск на Геблера
На вокзале самая вкусная
только гриль1 и дубаи мастер-шеф
Только где готовит шаурму мужчина-кавказец, а мясо срезается ножом с крутящейся кучи тушек (ни в коем случае не мясорубка!)
На лазурной, лучшая уже несколько лет, записываться надо заранее, либо в очереди стоять в любое время. Хотя и там приедается.
А ну это Гриль 1 и есть не знал названия.
На фото прям одно мясо кусками торчит, таких у нас точно нет
Рецепт из грильницы: лаваш, морковь, майонез, капуста, мясо пережеванное во рту и завернутое в лаваш...
У Бахрама на Красноармейском
28.08.2017 15:52
- гость -
У Бахрама на Красноармейском
Это перекресток Арасноармейский-Анатолия? Если да, то согласен! Там самая вкусная!
жрете всякую дрянь...
28.08.2017 15:59
- гость -
жрете всякую дрянь...
Насмешил))))))))))))))))))
В грильнице раньше вкусная была, но сейчас реально это мясо будто кто-то до тебя жевал....
"По итогам опроса Amic.ru выспросит рецепты шаурмы у трех заведений, которые наберут наибольшее количество голосов."
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По существу ничего они не скажут. Когда-то хотел рецепт красного соуса для шашлыка узнать у шашлычника из "Григорича", так не сказали...
околение магазинных пельменей, слаще морковки ничего в жизни не ели.
По существу ничего они не скажут. Когда-то хотел рецепт красного соуса для шашлыка узнать у шашлычника из "Григорича", так не сказали...
ээее, какой шустрий! Я и сам его ни знаю - это дядя Гиви дэлает. Он дажэ минэ не говорит!
Григорич.
Жрете помойную еду, животные..фу
"Когда-то хотел рецепт красного соуса для шашлыка узнать у шашлычника из "Григорича", так не сказали..."
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Я пытался разгадать- ставил эксперименты - сделал похоже (мое мнение!!!). но смысл в том, что как собираемся на шашлыки (не важно- кто готовит). просят соус меня сделать.
Грибная из гриля№1 зе бест
У нас есть вкусная шаурма?!
Amic.ru спросит рецепты шаурмы у трех заведений, которые наберут наибольшее количество голосов
хороший анекдот!
28.08.2017 18:44
к.к.к.
)) видать шаурмичную собрались открывать)
не разу не ел, а это что?
Когда жрать хочется то любая вкусная.а когда сытый то бееее.
ларёк на Калинина и Сизова
этож как может грильница победить, где нет варианта даже без картошки, шаурма пересоленая соуса почти нет