Авиакомпании этим лето гораздо реже, чем прошлым, задерживали вылеты своих самолетов, пишет портал bfm.ru со ссылкой на данные экспертов компании AirHelp.

Как пишет издание, в Европе прошлым летом из-за задержки рейсов пострадало едва ли не вдвое больше людей. Число отмененных полетов и общая сумма компенсаций в прошлом году также были значительно выше.

В этом году компенсация за сорванные рейсы составила 3 млн 400 тыс. евро. Количество сорванных рейсов по вине авиакомпаний этим летом составило всего 117, а летом прошлого года – 162.

Что касается конкретных авиакомпаний, у которых чаще всего происходили задержки, то это "Уральские авиалинии", греческий перевозчик Ellinair S.A. и авиакомпания "Руслайн".