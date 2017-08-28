Фото: vk.com/kraschp

Пожар, случившийся 28 августа в пансионате для пожилых людей в Красноярске и унесший жизни как минимум трех человек, засняли на видео.

В кадре видно, как здание горит открытым огнем. Также можно увидеть прибывших на место пожарных.

Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили о трех погибших в результате ЧП.

Не исключается, что пожар в здании начался из-за возгорания забора.

Есть данные, что количество жертв трагедии увеличилось до четырех. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



