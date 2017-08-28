Фото: vk.com/kraschp
Пожар, случившийся 28 августа в пансионате для пожилых людей в Красноярске и унесший жизни как минимум трех человек, засняли на видео.
В кадре видно, как здание горит открытым огнем. Также можно увидеть прибывших на место пожарных.
Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили о трех погибших в результате ЧП.
Не исключается, что пожар в здании начался из-за возгорания забора.
Есть данные, что количество жертв трагедии увеличилось до четырех. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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