Четыре новых пассажирских лифта стоимостью 8,7 миллиона рублей установили в Алтайской краевой клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по региону.

Как сообщают в ведомстве, крупный ремонт прошел в поликлинике №2, которая находится в историческом корпусе медучреждения на улице Чехова, 12. Здесь не только привели в порядок внешний вид, но и расширили рабочее пространство за счет изменений в монтаже теплоснабжающего оборудования.

Кроме этого, был выполнен ремонт в ординаторской, облицованы стены. На это ушло более 550 тысяч рублей.