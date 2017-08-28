Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Работы по замене ограждения парка Центрального района начались в Барнауле — к данному моменту здесь демонтировали старый забор.
Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на месте проведения работ и стал свидетелем того, что происходит на этой площадке.
В городской администрации, комментируя замену ограждения, уточнили, что кроме самой ограды под снос пошли некоторые аварийные и гнилые деревья.
"Впереди — зачистка остатков старой ограды и закладка фундамента новой. На Каменском заводе чугунного литья уже отлиты чугунные ограждения. Сейчас их собирают силами субподрядчика", — рассказала начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова.
Согласно муниципальному контракту, ограду Центрального парка заменят к началу декабря.
Напомним, Центральный парк вплотную примыкает к ансамблю туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", который создается в краевой столице.
Комментарии
стоит того чтобы сделать ограду. Неплохой проект планируется
Воу воу)) Прикольно получится)
28.08.2017 15:46
Димка из Барнаул
Группа поддержки на платной основе или жаловании?
Больше,ещё больше восторга!!!
ломать - не строить!
Продайте мне старую ограду по цене металлолома!?
Посмотрим.,в Бийске в парке натуральный камень сняли, брусчатку фуфельную кладут..
да уже как-то пофиг)
Какой туркластер, господи?! Бомжатник под обновленным мостом через Барнаулку, конечно, клевый - но это "чудо" туристам как-то стыдно показывать. Что остается? Лысый склон, с которого сползает земля? Да новодельная лестница - тольконогинепереломай?
лестница зер гут
Сносят вполне приличную ограду опять вырубают деревья. Что за парк без деревьев и откуда такая ненависть к ним
16-57 Ну насчет ограды,ты конечно загнул)
Вот так у нас все через задницу...Сначала нужно парк обустроить, а уж потом ограду менять...Как и с лестницей...Построили, а куда по ней ходить?
Зачем там вообще ограда от кого?
На проекте нового обновлённого парка опять в планах нет деревьев, на плане где были деревья снова асфальт? Почему не будет новых деревьев перед парком? !!!Можно совместить же тротуарную плитку и деревья!!!
Вы снова предлагаете горожанам просто лысый пустырь..., а в жару как с детьми там гулять?
Уважаемые городской парк это НЕ АСФАЛЬТ, трава с цветочками и парковка, парк это в первую очередь деревья.
ps ну надо же как новая администрация ненавидит деревья, просто за гранью понимания.
Московия платит, так что кагто пофиг...