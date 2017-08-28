Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работы по замене ограждения парка Центрального района начались в Барнауле — к данному моменту здесь демонтировали старый забор.

Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал на месте проведения работ и стал свидетелем того, что происходит на этой площадке.

В городской администрации, комментируя замену ограждения, уточнили, что кроме самой ограды под снос пошли некоторые аварийные и гнилые деревья.

"Впереди — зачистка остатков старой ограды и закладка фундамента новой. На Каменском заводе чугунного литья уже отлиты чугунные ограждения. Сейчас их собирают силами субподрядчика", — рассказала начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова.

Согласно муниципальному контракту, ограду Центрального парка заменят к началу декабря.

Напомним, Центральный парк вплотную примыкает к ансамблю туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город", который создается в краевой столице.



