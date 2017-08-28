Правила проезда перекрестков с круговым движением хотят изменить в России. С таким предложением выступило МВД, ссылаясь на опыт европейских стран, сообщает "Российская газета".

Отметим, сейчас в России находящийся на перекрестке водитель пользуется преимуществом перед въезжающими туда машинами, только если установлен знак "Круговое движение" в сочетании со знаком "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено".

Поэтому МВД предлагает законодательно закрепить принцип "на круге — главный", даже если на круге не установлены соответствующие знаки.

В ведомстве уверены, что такая мера увеличит пропускную способность. Существующее же правило водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, пробки и ДТП.