Лишь одна российская картина — "Бабушка легкого поведения" — смогла окупить себя из всех российских премьер, вышедших этим летом, пишет "Коммерсант".

Как сообщает издание, никакие другие картины не смогли добиться успеха, даже те, которые поддержал Фонд кино. Фильм считается окупившимся, если его сборы существенно превышают бюджет.

Так, комедия "Бабушка легкого поведения" собрала в России и СНГ 130 млн рублей, при этом бюджет фильма равен 90 млн рулей. В кинотеатрах комедию посмотрели 523,6 тысячи зрителей.

Фильм "Блокбастер" собрал лишь 11 млн рублей, а его бюджет составил 50 млн рублей. Произведение "Сказ о Петре и Февронии" собрало 49 млн рублей, бюджет был равен 140 млн рублей. Обе картины вышли при поддержке Фонда кино.

С 1 июня по 20 августа кассовые сборы в России составили 11,185 млрд рублей. Из них на долю российских фильмов пришлось 399 млн рублей. Российские кинокартины посмотрели 1,8 млн зрителей.

Комедия "Бабушка легкого поведения" вышла в прокат 17 августа этого года. В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров.