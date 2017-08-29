Крым — это безумно красивая природа, уникальный и полезный воздух, удивительные замки и природные парки, памятники истории, оставленные несколькими разными культурами. Жители России в Крым ездили всегда — как в советское, так и постсоветское время. Но только в 2015 году были открыты авиаперелеты из многих городов России. Из Барнаула в Крым охотно летали в 2016 году, а вот в 2017-м спрос резко упал.

Директор турагентства "Алтайтурист", член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева рассказала корреспонденту ИА "Амител" , что спрос на Крым в 2017 году был невысоким, ниже, чем в Сочи.

"Зачастую Сочи дешевле Крыма, да и уровень сервиса продолжает не радовать. Но не стоит забывать, что многие путешествуют самостоятельно, без покупки тура", — пояснила Гордеева.

Директор турагентства "ГЛЭМ-ТУР" (оператор Pegas Touristik), а также член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ольга Ришко солидарна с коллегой.

Она приводит простую статистику по продажам туров в своем агентстве: в 2016 году из 100% путевок 70% были в Крым и Сочи, а всего 30% — иностранные курорты. В 2017 же году заграничные туры взяли 90% клиентов и только 10% — российские курорты (из них только 2% — Крым).

Из заграничных стран жители Алтайского края выбирают Турцию, Грецию, Вьетнам, Испанию. Особо популярна Турция. Это возвратная страна, сюда ездят по нескольку раз, а то и каждый год. Качественный сервис, теплое море, хорошие фрукты и питание. Кстати, в 2017 году в Турцию из Алтайского края поехало даже больше людей, чем в 2015 году. Так что спрос только растет. В 2016 году Россия не пускала своих туристов в эту страну из-за сбитого военного самолета.

"В прошлом году многие наши клиенты, отдыхавшие в Крыму, вернулись довольными, но ни один не сказал, что хотел бы поехать туда снова. Они говорили: "Мы съездили, посмотрели — и хватит", — пояснила Ольга Ришко.

Причина в несоответствии цены и качества.

Крым очень интересен, но чтобы туристы захотели туда вернуться, там надо создавать гостиницы, кемпинги по соответствующим ценам. Если качество размещения невысокое, то и цена должна быть адекватной.

"А там сейчас либо хорошие гостиницы, но очень дорогие и их совсем мало, либо совсем низкого качества, середины почти нет. При этом перелет обходится в приличную сумму, совсем не эконом-версия. Поэтому ездить просто некому", — добавила собеседница.

Эксперт уверена, что спрос вырастет, если снизится цена на билет.

В 2017 году из Барнаула в Крым летали "Уральские авиалинии" и Nordwind. "Уральские" в январе предлагали цену на лето на одного в одну сторону (через Москву) 15-16 тысяч, в апреле тот же билет стоил уже около 35 тысяч. В июне на лето можно было купить за 20-25 тысяч. Nordwind возил за 12-13 тысяч, однако в июне компания пару недель продавала билеты по 8-9 тысяч. Из Новосибирска дешевле, но не намного.

Более того, в 2017 году в Крыму подняли цены на размещение на 10%. Цены на экскурсии, продукты, сувениры остались на уровне последних лет. Цены средние и выше среднего, хотя некоторые продукты питания даже дешевле. Разве что несколько подорожали рестораны и кафе.

Турция в этом году тоже не была совершенно благоприятной. История с вирусом Коксаки наделала много шума. Что будет в следующем году, предположить сложно.

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Не стоит забывать, что со следующего года в Крыму будет взиматься курортный сбор — до 50 рублей с человека в сутки. Это пока только пилотный проект, его могут и отменить. Если признают удачным, то с 2019 года с человека будут брать уже по 100 рублей.

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Ольга Ришко уверена, что у Крыма все равно будет свой клиент и в будущем полуостров станет ведущей российской здравницей.

Жительница Барнаула Ирина как раз из ценителей Крыма. Она старается ездить на курорт каждый год.

"Этим летом мне показалось, что там много туристов. Однако местные, наоборот, жаловались, что мало из России приезжают. Роста цен не заметила, но билеты, конечно, дорогие. Мы потратили около 100 тысяч рублей. Около 50 тысяч — билет на двоих туда-обратно, аренда авто на неделю — около 9 тысяч рублей, еще около 15 тысяч — аренда комнаты (были там две с половиной недели), остальное в основном еда. Экскурсий брали немного, ибо везде уже побывали ранее. На сувениры тоже тратили немного. И все равно там очень хорошо и красиво. В следующем году обязательно поедем. Крым — это невероятная эмоция",— рассказала ИА "Амител" алтайская туристка.