Крым — это безумно красивая природа, уникальный и полезный воздух, удивительные замки и природные парки, памятники истории, оставленные несколькими разными культурами. Жители России в Крым ездили всегда — как в советское, так и постсоветское время. Но только в 2015 году были открыты авиаперелеты из многих городов России. Из Барнаула в Крым охотно летали в 2016 году, а вот в 2017-м спрос резко упал.
Директор турагентства "Алтайтурист", член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева рассказала корреспонденту ИА "Амител" , что спрос на Крым в 2017 году был невысоким, ниже, чем в Сочи.
"Зачастую Сочи дешевле Крыма, да и уровень сервиса продолжает не радовать. Но не стоит забывать, что многие путешествуют самостоятельно, без покупки тура", — пояснила Гордеева.
Директор турагентства "ГЛЭМ-ТУР" (оператор Pegas Touristik), а также член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ольга Ришко солидарна с коллегой.
Она приводит простую статистику по продажам туров в своем агентстве: в 2016 году из 100% путевок 70% были в Крым и Сочи, а всего 30% — иностранные курорты. В 2017 же году заграничные туры взяли 90% клиентов и только 10% — российские курорты (из них только 2% — Крым).
Из заграничных стран жители Алтайского края выбирают Турцию, Грецию, Вьетнам, Испанию. Особо популярна Турция. Это возвратная страна, сюда ездят по нескольку раз, а то и каждый год. Качественный сервис, теплое море, хорошие фрукты и питание. Кстати, в 2017 году в Турцию из Алтайского края поехало даже больше людей, чем в 2015 году. Так что спрос только растет. В 2016 году Россия не пускала своих туристов в эту страну из-за сбитого военного самолета.
"В прошлом году многие наши клиенты, отдыхавшие в Крыму, вернулись довольными, но ни один не сказал, что хотел бы поехать туда снова. Они говорили: "Мы съездили, посмотрели — и хватит", — пояснила Ольга Ришко.
Причина в несоответствии цены и качества.
Крым очень интересен, но чтобы туристы захотели туда вернуться, там надо создавать гостиницы, кемпинги по соответствующим ценам. Если качество размещения невысокое, то и цена должна быть адекватной.
"А там сейчас либо хорошие гостиницы, но очень дорогие и их совсем мало, либо совсем низкого качества, середины почти нет. При этом перелет обходится в приличную сумму, совсем не эконом-версия. Поэтому ездить просто некому", — добавила собеседница.
Эксперт уверена, что спрос вырастет, если снизится цена на билет.
В 2017 году из Барнаула в Крым летали "Уральские авиалинии" и Nordwind. "Уральские" в январе предлагали цену на лето на одного в одну сторону (через Москву) 15-16 тысяч, в апреле тот же билет стоил уже около 35 тысяч. В июне на лето можно было купить за 20-25 тысяч. Nordwind возил за 12-13 тысяч, однако в июне компания пару недель продавала билеты по 8-9 тысяч. Из Новосибирска дешевле, но не намного.
Более того, в 2017 году в Крыму подняли цены на размещение на 10%. Цены на экскурсии, продукты, сувениры остались на уровне последних лет. Цены средние и выше среднего, хотя некоторые продукты питания даже дешевле. Разве что несколько подорожали рестораны и кафе.
Турция в этом году тоже не была совершенно благоприятной. История с вирусом Коксаки наделала много шума. Что будет в следующем году, предположить сложно.
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Не стоит забывать, что со следующего года в Крыму будет взиматься курортный сбор — до 50 рублей с человека в сутки. Это пока только пилотный проект, его могут и отменить. Если признают удачным, то с 2019 года с человека будут брать уже по 100 рублей.
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Ольга Ришко уверена, что у Крыма все равно будет свой клиент и в будущем полуостров станет ведущей российской здравницей.
Жительница Барнаула Ирина как раз из ценителей Крыма. Она старается ездить на курорт каждый год.
"Этим летом мне показалось, что там много туристов. Однако местные, наоборот, жаловались, что мало из России приезжают. Роста цен не заметила, но билеты, конечно, дорогие. Мы потратили около 100 тысяч рублей. Около 50 тысяч — билет на двоих туда-обратно, аренда авто на неделю — около 9 тысяч рублей, еще около 15 тысяч — аренда комнаты (были там две с половиной недели), остальное в основном еда. Экскурсий брали немного, ибо везде уже побывали ранее. На сувениры тоже тратили немного. И все равно там очень хорошо и красиво. В следующем году обязательно поедем. Крым — это невероятная эмоция",— рассказала ИА "Амител" алтайская туристка.
Комментарии
Отвадить туриста можно быстро. Впрочем и остальное побережье ЧМ осталось без туристов, полупустое
Еще там всё в какашах-говняшах
Крымняяяяяяяяяяяяяшшшшш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
съездили, посмотрели и поняли, что там делать нечего с их неадекватными ценниками. В следующем году будут наверно бюджетников в обязательном порядке загонять.
В 2017 году из Барнаула в Крым летали "Уральские авиалинии" и Nordwind. "Уральские" в январе предлагали цену на лето на одного в одну сторону (через Москву) 15-16 тысяч, в апреле тот же билет стоил уже около 35 тысяч.
За такие деньги пол мира облетать можно)))
А чЁ там смотреть-то, природа у нас не хужее, а то чЁ людишки своими ручками и мозгами гондобят - так это бренно....и тока моря у нас нет, во засада.....
Нужно срочно присоединять Анталию к РФ !!!!
Хотя цены там скорее всего станут даже для очень обеспеченных недоступными
29.08.2017 09:22
Совсем ку-ку?
полмира?
в Турцию на неделю стоит 250 на троих в нормальной гостинице.
в нормальной, а не в дорогой.
не, конечно можно и дешевле найти, но тогда и на качество не расчитывайте.
29.08.2017 09:33
- гость -
природа Алтая и черноморского побережья просто разная, как их можно сравнивать, говоря, что у нас не хуже?
29.08.2017 09:22
Совсем ку-ку?
полмира?
в Турцию на неделю стоит 250 на троих в нормальной гостинице.
в нормальной, а не в дорогой.
не, конечно можно и дешевле найти, но тогда и на качество не расчитывайте.
Это вас, милый, в турагенстве на...ли)) причем очень в грубой форме) полторы штуки баксов на двоих на две недели - и прекрасный отдых прямо на берегу моря с трехразовым питанием и выпивкой)
29.08.2017 09:22
Совсем ку-ку?
полмира?
в Турцию на неделю стоит 250 на троих в нормальной гостинице.
в нормальной, а не в дорогой.
не, конечно можно и дешевле найти, но тогда и на качество не расчитывайте.
Это вас, милый, в турагенстве нае...али)) причем очень в грубой форме) полторы штуки баксов на двоих на две недели - и прекрасный отдых прямо на берегу моря с трехразовым питанием и выпивкой)
29.08.2017 09:22
Совсем ку-ку?
полмира?
в Турцию на неделю стоит 250 на троих в нормальной гостинице.
в нормальной, а не в дорогой.
не, конечно можно и дешевле найти, но тогда и на качество не расчитывайте.
29.08.2017 09:33
- гость -
природа Алтая и черноморского побережья просто разная, как их можно сравнивать, говоря, что у нас не хуже?
судя по комменту, чувак дальше Алтая, причем даже не горного, нигде не был)) а какие познания!!!
29.08.2017 10:31
ку-ку
это ты сам себя нае.
если ты живешь в тройке в Анталье, с оллинклюзивом (причём, для твоего понимания, он может быть разным в гостиницах в зависимости от их уровня) и местным пойлом из полуторалитровых бутылок, то это не означает, что всех такой отдых устраивает.
повторюсь, Белек, 5*, 8 ночей, на 3-х, семейный номер, хорошая гостиница - 250 рублей.
за какие деньги ты, чудо, собралось пол-мира посмотреть?)
ты ценники в ту же Европу хоть видело?
если ты живешь в тройке в Анталье, с оллинклюзивом (причём, для твоего понимания, он может быть разным в гостиницах в зависимости от их уровня) и местным пойлом из полуторалитровых бутылок, то это не означает, что всех такой отдых устраивает.
повторюсь, Белек, 5*, 8 ночей, на 3-х, семейный номер, хорошая гостиница - 250 рублей.
ну если ты дурачок, то ездий по таким ценам)) я тебе и подороже найти могу))
за какие деньги ты, чудо, собралось пол-мира посмотреть?)
ты ценники в ту же Европу хоть видело?
зайди на Букинг и глянь - в пределах 3000 рублей нормальный номер в Европе найдешь без проблем) но тебе же за 250 тысяч в неделю надо)) тебя не Перис Хилтон зовут?))
ни капельки не дорого. вранье. были там месяц назад. жилье от 500 р в сутки до плюс бесконечности. мы снимали прекрасную двухкомнатную квартиру за 1500 в сутки. продукты - как у нас. пляжи бесплатные. шезлонги от 200 р за день. но никто насильно не заставлет брать шезлонг
просто не нужно ехать через агенство. самостоятельно гораздо дешевле
Самое дорогое при поездках в Крым для нашего региона - это перелет. У нас обошлось в 78 000 на троих туда -обратно. Все остальные цены намного ниже нашего Горного, где вход на Бирюзовую Катунь, Мангал, Парковочное место - всё платное. Квартиру снимали в Алуште за 1800 в сутки. Полноценная двухкомнатная квартира с ванной, телевизором (плазма), кондиционером и полностью оборудованной кухней. В Горном вам за эти деньги предложат домик 3*3 метра с диваном и туалетом типа сортир на территории базы . А о такой роскоши , как горячий душ в Горном даже спрашивать не стоит.
29.08.2017 10:44
ку-ку
повторяю для трудных:
твои привычки отдыхать максимально дёшево - это не плохо и не хорошо, это лишь твои привычки.
кому-то сам факт отдыха в Турции уже радостен, и поровну на отель, в котором живёшь, пофиг что ешь и пьёшь, пофиг в какой местности, пофиг состав аудитории отеля.
есть такие. и есть другие люди. вот и вся разница.
а дурачком обзываться не хорошо, тебя классная руководительница наругает.
29.08.2017 10:47
ку-ку
и Букинг, и ТрипЭдвайзер знаю и пользуюсь) и даже виза открытая есть, прикинь)
вот только что ты понимаешь под нормальным номером за 3 000 рублей?)
ты, например, в Риме покажи мне нормальный номер за 3 рубаса) просто интересно на твой вариант взглянуть)
был в турагенстве, в сочи с 1 сентября билет на 2-х на 7 дней 31 тыр (за двоих вместе с перелетом!)
в крым сказали чуть дороже
а так да такие новости ценный источник статистической информации
29.08.2017 11:06
марина
просто не нужно ехать через агенство. самостоятельно гораздо дешевле
конечно. но не мой вариант. это надо заранее готовить отдых. мне такое моя работа не позволяет.
а ценовую политику определяет себе кажый сам. можно и в палатке спать.)) сам стараюсь 5* брать, хоть я и не Перис Хилтон. в Турции, правда, ещё ни разу не был)
В июле были в Крыму. В турагенства не обращались и заранее ничего не планировали. В понедельник утром решили что хотим в отпуск, в этот же день купили билеты и в четверг уже улетели. В остальном все как Марина написала. Все вполне адекватно.
29.08.2017 09:33
- гость -
деточка у нас Алтайское море есть и Обское. Что тебя не устраивает?
29.08.2017 09:33
- гость -
А чЁ там смотреть-то, природа у нас не хужее
ты видно с барнеаполя и не выезжал никуда, коль такую ерунду несешь
- гость -
29.08.2017 09:33
- гость -
ну так вы и не выезжайте. смотрите на красоты алтайского края с балкона. речь о тех, кто предпочитает отпуск у моря проводить
вот только что ты понимаешь под нормальным номером за 3 000 рублей?)
ты, например, в Риме покажи мне нормальный номер за 3 рубаса) просто интересно на твой вариант взглянуть)
Ну Рим очень дорогой город, действительно, в отличие от других городов Италии... Там выгоднее всего жить в кемпинге 15-20 евро в сутки, с видом на речку., двумя бассейнами, мангал, дрова бесплатные, магазин, дом нормальный трехместный, электричка прямо до центра Рима, вышли и пошли пешком прямо через старый город... вот и посчитай, на сколько бы нам хватило твоих 250 тысяч))
электричка, кстати, идет до центра ровно 20 минут
до вокзала Термини едешь, это центр Рима
В той же Великобритании в отличии от Турции нет срока давности.
вот только что ты понимаешь под нормальным номером за 3 000 рублей?)
ты, например, в Риме покажи мне нормальный номер за 3 рубаса) просто интересно на твой вариант взглянуть)
в Италии мы в 14 городах жили, так что ориентируемся в ценах на все)
О, соревнование в длине пиписек)
)) Зря Вы. ку-ку адекватен...
В скрымзженом западло отдыхать.
29.08.2017 12:58
Павсекакий
а где не западло? с таким подходом лучше дома сидеть
С таким подходом мест для отдыха навалом - мир огромен. Мир наш, Крым ваш.
Павсекакию.
Да-да, как сейчас говорят китайцы: Крым ваш, Байкал - наш!
29.08.2017 13:13
Павсекакий
а вы все-таки перечислите, какие курорты мира НИКОГДА не меняли свою принадлежность к какой-либо стране. не продавались, не завоевывались, не передавались безвозмездно
14:31, вопрос не в том, меняли когда-либо те или иные курорты свою принадлежность, а в том "как". И если какой-нибудь Египет более двух тысяч лет назад завоевывали персы или греки, это уже сейчас не имеет никакого значения, в отличие от Крыма.