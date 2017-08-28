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Жительница города Куйбышев получила травмы в результате опрокидывания квадроцикла, который она взяла напрокат в Горном Алтае, сообщили в МВД по республике.

Инцидент произошел 26 августа в селе Чемал около 18:20. "24-летняя жительница города Куйбышев, не имеющая права управления транспортными средствами категории "А1", управляя взятым напрокат квадроциклом, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги", — уточняют в полиции.

В итоге квадроцикл опрокинулся. Женщина получила различные травмы и была доставлена в районную больницу.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Также протокол о нарушении составлен в отношении инструктора проката квадроциклов.