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Губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал муниципалитеты региона за нецелевое расходование средств дорожного фонда. Именно этот факт является одной из ключевых причин того, что доля дорог, соответствующих нормативам, в регионе не такая высокая.

По его словам, прирост по этому показателю составляет около 0,5% в год. Сейчас дорог, которые соответствовали бы уровню, в Алтайском крае около 48%. Власти обещают, что ситуация изменится в ближайшие 10 лет, но для этого необходимо соответствующее финансирование. Глава правительства добавил, что более 14 тысяч километров дорог имеют твердое покрытие, почти 1867 километров - это дороги грунтовые. Еще 40 тысяч километров — это дороги местного значения, которые выводятся за рамки работы и ответственности краевых властей.

"Мы имеем примеры отвлечения средств муниципального фонда на другие цели, при этом значительной части средств для этих фондов. Никто не собирается дискутировать на тему, что муниципалитетам не хватает денег. Я должен сказать, что и в региональном бюджете средств не в избытке, но мы никогда не подумали бы протянуть руку к дорожному фонду. Мы думаем об одном: как бы этих средств добавить. В некоторых муниципалитетах выявлены факты, которые противоречат закону. Есть вопросы по эффективности использования этих средств, по качеству подрядных организаций, которые привлекаются. Практика показывает, что маломощные организации означают пустую трату средств. Недопустимым является, когда по решению администрации на одни и те же участки центральных сельских улиц из года в год выкладываются деньги. В Тальменке, когда археологи будут через тысячу лет проводить раскопки, удивятся. Напротив Дома культуры уже метра на полтора уникальный дорожный слой. Один хуже другого. Мы понимаем, что за этим стоит. Это происходит на глазах населения", — сказал губернатор 25 августа во время специального заседания по дорожной отрасли.

По словам губернатора, люди видят, как бездарно эти средства тратятся, и получается негативная реакция.

При этом Александр Карлин отметил, что за прошедшие годы построены новые и реконструированы действующие дороги общей протяженностью 257,7 км. С 2012 по 2017 год из краевого бюджета в региональный дорожный фонд выделено 41,4 млрд рублей, на эти средства отремонтировано, построено и реконструировано 3014 километров автодорог и 162 мостовых сооружения. Было реконструировано, отремонтировано 791,4 километра дорог и пять мостовых сооружений. Всего же за шесть лет в крае в дорожную сеть вложено 53 миллиарда рублей — колоссальная для региона сумма.

Отметим, что в апреле 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Тальменского района Игоря Жаркова за нецелевое расходование средств бюджетного фонда. Речь идет о 35 миллионах рублей. При этом губернатор Александр Карлин тогда также критиковал глав муниципалитетов за работу в этом направлении.

Тогда в апреле председатель Счетной палаты Алтайского края Татьяна Киреева отметила, что специалистами были проверены 8 муниципалитетов, 2 города и 6 муниципальных районов. В тех районах, где проводилась проверка, практически не было выявлено фактов нецелевого использования.

Факты, имеющие признаки нецелевого использования бюджетных средств, установлены на сумму 2,8 миллиона рублей.