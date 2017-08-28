Сотрудники правоохранительных органов разыскивают сына актера популярного телесериала "Интерны" Сергея Макарова Корнея, которого подозревают в убийстве блогера Стаса Думкина, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства добавил, что сейчас местонахождение подозреваемого не установлено. Сам он в правоохранительные органы не явился. Также он не появлялся у себя дома.

Ранее сообщалось, что подозреваемым по этому делу проходит Корней Макаров. В СК сообщили, что мужчина скрывается от следствия.

Напомним, нападение произошло в московском Парке Горького 13 августа в 00:53. Неизвестные спровоцировали конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове. Потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался, не приходя в сознание.