Житель Барнаула получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении за смертельное ДТП, произошедшее в июле прошлого года в Тальменском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, мужчина вызвался помочь своему другу забрать и отвезти домой его мать и сына, которые отдыхали на базе. Осужденный приехал за ними и повез домой. Приближаясь к железнодорожным путям, мужчина решил не снижать скорость и проехать на запрещающий сигнал светофора, несмотря на приближающуюся дрезину "МПТ-4". Он выехал на переезд и врезался в нее.

В результате аварии оба пассажира скончались на месте происшествия.