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Реальные сроки лишения свободы получили двое жителей Камня-на-Оби за избиение до смерти посетителя одного из баров города.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, мужчины признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Преступление было совершено летом 2016 года, когда оба подсудимых, будучи пьяными, пришли в бар, где встретили своих знакомых. "В ходе общения им показалось, что незнакомый им мужчина замахнулся на их общего знакомого, после чего один из подсудимых нанес кулаком руки не менее двух ударов по лицу потерпевшего, а второй подсудимый нанес после этого не менее двух ударов по затылочной части головы", — уточняют в надзорном ведомстве.

В результате потерпевший упал на пол. Один из подсудимых продолжил избиение мужчины и нанес ему ногами удары по туловищу и голове.

В итоге посетителю бара была причинена черепно-мозговая травма, и он скончался.

Также один из подсудимых был признан виновным в совершении кражи. Оказалось, что за месяц до смертельного избиения злоумышленник вместе со своим знакомым зарезали корову на пастбище, разделали тушу и извлекли мясо. Размер ущерба составил 50 тысяч рублей.

Один из злоумышленников приговорен к семи годам лишения свободы. Второй по совокупности преступлений получил восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.