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Пятилетний ребенок травмировался, выпав из окна второго этажа многоквартирного дома в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел 27 августа в Центральном районе. По предварительным данным, мать оставила троих детей одних дома. Один из малышей открыл окно и упал, не удержав равновесие.

С различными травмами он был доставлен в городскую больницу. Сейчас ребенок находится в палате интенсивной терапии.

По данному факту проводится доследственная проверка.