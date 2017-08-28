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Житель города Горняка в Алтайском крае подозревается в убийстве своего знакомого выстрелом в голову из охотничьего ружья.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, кровавая история произошла накануне в Локтевском районе.

"После совместного распития спиртного на берегу озера, расположенного вблизи села Новенькое Локтевского района, в ходе ссоры подозреваемый произвел из охотничьего ружья выстрел в голову своему новому 34-летнему знакомому", — уточняют в СКР.

В результате потерпевший скончался. 59-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.