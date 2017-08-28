Фото: medialenta.ru
Житель города Горняка в Алтайском крае подозревается в убийстве своего знакомого выстрелом в голову из охотничьего ружья.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, кровавая история произошла накануне в Локтевском районе.
"После совместного распития спиртного на берегу озера, расположенного вблизи села Новенькое Локтевского района, в ходе ссоры подозреваемый произвел из охотничьего ружья выстрел в голову своему новому 34-летнему знакомому", — уточняют в СКР.
В результате потерпевший скончался. 59-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Комментарии
амик, что за новости: убил, выпал, забил...страсти
Ну, как поохотились?
28.08.2017 17:49
- гость -
Ну, как поохотились?