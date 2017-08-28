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Кения ввела запрет на использование и ввоз полиэтиленовых пакетов

, ИА "Амител"
Туристам запрещено ввозить такие пакеты в Кению

Фото: promtorgpack.ru

Кения — последняя страна в Африке, которая ввела запрет на производство и приобретение полиэтиленовых пакетов, сообщает портал ИА Regnum со ссылкой на кенийское издание The Star.

За нарушение этого закона предполагается штраф до $38 тыс. или тюремное заключение сроком до четырех лет. Запрет также распространяется и на ввоз пакетов, поэтому туристам и путешественникам рекомендуют оставлять их в аэропорту.

Ранее использование полиэтиленовых пакетов было запрещено в других африканских странах. Первой запрет ввела Мавритания в 2013 году. Затем к ней присоединились Руанда, Камерун, Гвинея-Бисау, Мали и другие страны.

Между тем этот закон вызвал недовольство среди производителей пакетов. Они говорят, что нововведение лишает 80 тысяч человек работы. Производители предлагают подумать над проблемой переработки полиэтилена.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

28.08.2017 19:08
гость

Молодцы , правильно делают , кто-то должен позаботится о планете .

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