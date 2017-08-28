Алтайский край, по данным за первое полугодие этого года, вошел в пятерку лидеров по численности крупного рогатого скота в стране. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на данные Росстата.

Алтай занимает четвертую строку в этом рейтинге. В регионе около 850 тысяч голов крупного рогатого скота – это более 4% от общероссийского поголовья.

Всего в России, по данным на 1 июля, почти 20 миллионов коров. Что касается области молочного животноводства, то Алтайский край здесь также занимает лидирующие позиции. Регион находится на третьем месте в этой области. Доля Алтайского края в общероссийской численности коров составляет почти 5%.