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Новости

Барнаульские пенсионеры сразятся за победу в краевой Спартакиаде

, ИА "Амител"
Поддержать спортсменов приехал депутат Барнаульской гордумы Сергей Завалихин

Барнаульская команда Союза пенсионеров отправилась в понедельник, 28 августа, в Павловск для участия в краевой Спартакиаде. Поддержать спортсменов приехал депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.

VIII Спартакиада пенсионеров Алтайского края пройдет 29-30 августа в Павловске. Участие в ней примут команды восьми управленческих округов: Алейского, Бийского, Заринского, Каменского, Павловского, Рубцовского, Славгородского и Барнаула.

Сергей Завалихин пожелал спортсменам успешных соревнований и напомнил, что приоритетом работы всех уровней власти является реализация городского проекта "Забота о старшем поколении".

"В этой работе вы являетесь нашими главными помощниками благодаря своей активной жизненной позиции и неравнодушию к общегородским проблемам. От Барнаульской городской Думы желаю вам успешного выступления на восьмой краевой Спартакиаде. Верим, что вы сможете повторить прошлогодний успех и одержать победу. От всей души желаю вам хорошо провести время, пообщаться с друзьями и, конечно, обойтись без травм!" — сказал Сергей Завалихин.

Спартакиада пенсионеров проводится в Алтайском крае уже седьмой год. Формирование сборной от каждого округа проходит после отборочных соревнований. Победители краевой Спартакиады, в свою очередь, принимают участие во всероссийских соревнованиях.

Кстати, члены команды местного отделения Союза пенсионеров России в Барнауле три раза участвовали во всероссийских соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, Саратове и Туле.


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Комментарии

28.08.2017 18:58
Иконика

Похвальные поступки хорошего человека.

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28.08.2017 18:59
20-15

По счастливым лицам видно Спартакиада удалась, низкий поклон за такие мероприятия!

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28.08.2017 19:00
Рай

Завалихин вообще выделяется из числа многих депутатов, у него хорошая мотивация и очень тактичное поведение , что очень радует.

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28.08.2017 20:57
- гость -

Ботам крайАДА должно быть стыдно так палиться с одного компьютера...
Но слово "стыд" им не знакомо.

0  0
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