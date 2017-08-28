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Запрета на распространение информации об оказании интим-услуг, размещенной более чем на 400 сайтах, добилась через суд барнаульская прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуроры выявили сотни интернет-страниц, где размещались соответствующие данные.

"Страницы сайтов являются открытыми, информация о возрастных ограничениях отсутствует. Действующим законодательством предусмотрен запрет на распространение информации об оказании интим-услуг за вознаграждение", — констатируют в правоохранительном ведомстве.

В итоге прокуратура обратилась в суд Центрального района, который удовлетворил требование правоохранителей.