Издание Forbes составило рейтинг самых богатых жен среди российских госслужащих. Как оказалось, многие женщины получают в сотни раз больше, чем их мужья.

Итак, на первом месте находится жена президента Татарстана Гульсина Минниханова. В прошлом году она заработала 2,351 млрд рублей. Доход ей принесла компания "Лучано", в которую входит спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб около Казанского Кремля. Сам глава семейства — президент Татарстана Рустам Минниханов — получил 7,5 млн рублей.

На втором месте расположилась жена депутата городского совета Улан-Удэ Раиса Бредний. Ее заработок за прошлый год составил 1,924 млрд рублей. Она является управляющим директором компании "Титан", которая управляет сетью из более чем 40 продуктовых магазинов, мясоперерабатывающим предприятием, кондитерской, рыбоперерабатывающим предприятием, рестораном и фитнес-центром. Ее муж Вадим в прошлом году получил 903 млн рублей.

Третью строчку рейтинга занимает супруга губернатора Брянской области Ольга Богомаз. Она является совладелицей фермерского хозяйства, производящего картофель.

На четвертом месте расположилась супруга главы "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Она является акционером банка МФК.

А на пятом месте находится супруга депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова. Она является совладелицей компаний, входящих в холдинг "Лидер Групп".