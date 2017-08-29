Жители Барнаула и Алтайского края — очень мобильные и занятые люди, которые очень ценят свое время и комфорт. Они привыкли пользоваться качественными продуктами и услугами не только дома, но и на работе, в дороге, на прогулке, в спортзале – одним словом, везде, где живут, трудятся и проводят свой досуг.

Поэтому Барнаульская водяная компания выпустила чистую и полезную воду “Легенда жизни” в новом объеме — 0,5, 0,7 и 1 литр.

С 2001 г. компания производит воду в бутыли объемом 19 литров и доставляет своим клиентам домой и в офис. Для производства воды высшей категории качества БВК использует воду из артезианских скважин глубиной 240 и 280 метров.

В 2016 г. БВК предложила своим клиентам более мобильный формат “Легенды” — 5 литров, удобный для дальних поездок или отдыха на природе. А сегодня каждый желающий может выбрать удобный для себя объем:

0,5 л “Легенда жизни” – на прогулку,

0,7 л “Легенда” с полезными добавками и крышкой-дозатором – в спортзал,

1 л “Легенда жизни” – для семьи и друзей.

Вода высшей категории качества в каждой бутылке от 0,5 до 5 литров строго сбалансирована и физиологически полноценна, т.е. максимально соответствует потребностям организма человека. Поэтому "Легенда" рекомендована медиками для ежедневного употребления взрослым и детям при активном образе жизни, напряженном интеллектуальном труде и занятиях спортом.Специально для знакомства с новым форматом действует акция: с 29 августа закажите одну бутыль воды “Легенда жизни” 19 л и одну упаковку воды в объеме 0,5, 0,7 или 1 литр и получите вторую такую же упаковку “Легенды” в подарок.

Заказать воду можно по телефонам:

в Барнауле: 777-777, 222-222

в Новоалтайске: 777-77, 333-77

в Бийске: 400-000, 40-65-65

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