"Банк улыбок" на Amic.ru пополняется. Каждый день читатели портала присылают нам свои фотографии с хорошим настроением. Радостные, задорные, мечтательные — глядя на эти снимки, мы улыбаемся всей редакцией.

Радует и то, что откликнулись не только отдельные барнаульцы, но и целые семьи и даже коллективы. Мы ждем и вашу улыбку. Если вы еще не прислали свою фотографию — торопитесь, осталось мало времени. Мы принимаем фотографии до конца этой недели.

Напомним, в преддверии дня рождения города редакция Amic.ru объявила акцию "Подари улыбку Барнаулу". Присылайте нам свои фотографии, а мы соберем из них большой баннер "Барнаул — это мы!" и разместим его на одной из главных площадок города накануне 287-летия столицы Алтайского края.

Ваши фото мы ждем по адресу: 2017@amitel.ru.

Уважаемые читатели, если вы присылаете фотографии ваших детей, то, пожалуйста, не забывайте указывать, что вы согласны на публикацию представленных снимков на портале Amic.ru и на баннере "Барнаул — это мы".