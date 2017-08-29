Двадцать детей-сирот получили квартиры в новых домах Новоалтайска. Сейчас они заканчивают оформление необходимых документов и в ближайшее время справят новоселье в новостройках на улицах Деповская и Анатолия (Новоалтайск). Специалисты жилищного управления Алтайского края на этой неделе встретились со счастливчиками.

Когда ждать стоит

По словам Ивана Мерка, он шел к этому событию долго. Чтобы получить квартиру, пришлось ждать четыре года. Как утверждает, потребовалось терпение, выдержка и постоянный контроль за ситуацией. Однако ожидание того стоило: молодой человек говорит, что очень доволен.

Фото: Минстрой Алтайского края

"Хороший вид из окна. Радует, что есть балкон — очень удобно хранить заготовки и соленья", — говорит Иван.

Но больше всего Ивану понравилась кухня: "Я хоть и мужчина, но очень люблю готовить. Поэтому большая кухня здесь мне очень нравится".

Молодой человек рассказывает, что в ожидании квартиры ему приходилось жить у друга. Зато теперь у него грандиозные планы: приобрести новую мебель и привести сюда свою девушку. "Приведу свою девушку сюда, планирую заводить семью. В общем, будет все хорошо", — уверен молодой человек.

Иван родом из города Междуреченска Кемеровской области. В Алтайском крае проживает со второго класса. Работает сейчас инженером. Увлекается спортом и чтением книг.

Жить и радоваться

Фото: Минстрой Алтайского края

Напомним, жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретается за счет федерального и краевого бюджетов. В 2017 году планируется приобрести 196 квартир. На эти цели будет направлено 208 млн рублей.

Жилье приобретается не только в Новоалтайске, но также и в Барнауле, Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби, Рубцовске, Тальменке и Сростках.

"В нашем учреждении есть список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно порядку, утвержденному администрацией Алтайского края, жилые помещения должны предоставляться согласно списку. В настоящее время у нас на исполнении находится более 850 решений судов, которые должны исполняться в первоочередном порядке. Поэтому сейчас предоставление происходит по решениям судов", — пояснила начальник отдела учета и предоставления жилых помещений КГКУ "Региональное жилищное управление" Оксана Вишнева.

Она отметила, что в этом году власти края приобрели 30 квартир в Новоалтайске. Поэтому практически все решения судов по этому городу будут исполнены. Сейчас разосланы уведомления для заселения граждан данной категории.

Оксана Вишнева подчеркнула, что все жилье у застройщиков приобретается "под ключ", то есть новым владельцам нужно только привезти свою мебель и заселиться. Стоимость одной квартиры – порядка 1 млн 300 тыс. рублей.

При вручении ключей от квартир с гражданами заключаются договоры специализированного найма жилья сроком на пять лет.

"После истечения этого срока гражданин должен будет обратиться в органы опеки и получить там подтверждение, что он не находится в трудной жизненной ситуации и не имеет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти данные позволят заключить с ним договор социального найма, а в будущем и оформить квартиру в собственность", — рассказала специалист.

Кстати, эти квартиры дети-сироты не имеют права сдавать внаем. "Сдавать внаем нельзя. Но можно жить и радоваться жизни", — подчеркнула Вишнева.

Справка: с 2014 по 2016 год в Алтайском крае жильем обеспечены порядка 600 детей-сирот, на что было направлено свыше 667 млн рублей. Программа рассчитана до 2020 года.

Что нужно сделать, чтобы ребенок-сирота мог получить жилье?

Напомним, что встать на учет для получения жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право после достижения 14-летнего возраста. Для этого опекуну либо работникам органов опеки нужно предоставить в КГКУ "Региональное жилищное управление" необходимый перечень документов. После этого кандидат на получение жилья попадает в список, в соответствии с которым происходит обеспечение жилплощадью по месту жительства гражданина, согласно дате постановки на учет", — пояснили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.