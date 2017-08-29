28 сентября Фонд имущества Алтайского края проведет очередной аукцион на право заключения договоров аренды нескольких земельных участков. Один из них занимает площадь 0,1693 га и расположен на улице Попова, 211. В настоящее время территория свободна от застройки. Срок аренды составит 2 года 8 месяцев, за это время собственник должен возвести объект административного назначения, так как здесь разрешено строить именно такие здания. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) составляет 711 562 рубля.

Вторым лотом станет земельный участок площадью 0,2281 га, расположенный по улице Гущина, 171д. Эта территория предназначается для строительства многоквартирного дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными и пристроенными объектами. Предельная высота здания составит 75 метров, то есть вполне можно уместить 25-этажную свечку с трехметровыми потолками на каждом уровне.

Надо сказать, что сейчас территория представляет собой пустырь, вблизи находятся 9-этажные жилые дома и гаражи, неподалеку возводится еще одна новая высотка. Фонд имущества отмечает, что участок ровный и уже частично огороженный. Срок аренды установили довольно длительный – 5,5 лет, начальная цена (размер ежегодной арендной платы) стартует от 3 295 852 рублей.

Ольга Полиенко