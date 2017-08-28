Заведующая лабораторией приморского СПИД-центра Светлана Кругляк случайно внесла в базу данные о заражении четырех человек черной оспой, сообщает LIFE.

Женщина заполняла анкеты о 538 исследованиях крови, среди которых оказалось четыре положительных. Заведующая случайно поставила галочку не в том месте, отметив "оспа натуральная" вместо "ВИЧ-инфекция", чем и навела большой переполох.

До этого момента диагноз "оспа" не ставился во всем мире на протяжении 40 лет.

Когда ошибка вскрылась, женщину попросили написать объяснительную.