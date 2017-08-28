Мэрия Новосибирска готовит к выпуску мобильное приложение для поиска мест захоронений, сообщает "НГС.НОВОСТИ".

Муниципальная информационная система "Ритуал" заработает к концу года. Каждый сможет, сидя за компьютером дома, имея планшет или смартфон, вбить в приложении фамилию, имя, отчество, год рождения или дату смерти и найти место захоронения любого человека.

"При этом каждый квартал кладбища с дорожками и тропинками будет отражен на экране. Место захоронения будет помечено точкой, поэтому будет абсолютно понятно, как до него дойти", — рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

Он отметил, что основная база данных захоронений была создана еще в 2006 году. Тогда на нее потратили около 25 млн рублей из городского бюджета. Сейчас специалисты мэрии занимаются обновлением информации и разработкой мобильных приложений для обычных пользователей и работников ритуальной сферы. На это планируется потратить еще около 1,2 млн рублей.