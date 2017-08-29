Фото: avito.ru

Двухэтажный кирпичный коттедж на участке 10 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на улице Аметистовой. В жилье установлена автономная газовая котельная, имеется теплый подвал. Также есть гараж, рассчитанный на два автомобиля.

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Кроме того, в доме имеется бассейн, сауна, хамам, домашний кинотеатр.

На участке обустроена зона для отдыха с русской печью, барбекю, беседкой.

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