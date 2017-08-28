Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру, предупредив об этом руководство Федерации фигурного катания на коньках России, передает ТАСС со ссылкой на мать спортсменки.

"О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной", — рассказала мать фигуристки.

Помимо золота на Олимпиаде Сочи-2014, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.