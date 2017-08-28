Трое парней открыли огонь по машине полиции в Краснодаре, дежурившей на стационарном посту ДПС, сообщает "Комсомольская правда".

Полицейские остановили черную Toyota Camry, в которой ехали три молодых человека. Когда один из сотрудников попросил документы для проверки, один парень ударил его в лицо и начал стрелять по правоохранителям. В итоге полицейский-стажер получил ранения в шею и голову.

После преступник скрылся с места на "своем" автомобиле Toyota. Началась погоня, во время которой подозреваемый отстреливался. Преследование закончилось на перекрестке — он врезался во впереди стоящие автомобили, выскочил из машины и скрылся с оружием в руках.

Его товарищи во время инцидента на посту также попытались сбежать. Одному это удалось, его сейчас также разыскивают.

Третий сел в чужую машину и было рванул с места, но путь ему преградили силовики. Парня задержали.