Мотоцикл — это транспорт особой категории. Дорогой мотоцикл — особый транспорт вдвойне. Мы пролистали объявления на сайте Drom.ru в рубрике "Продажа — мотоциклы" и выбрали самые дорогие в Барнауле, Бийске, Новосибирске и Кемерово. Смотрите и комментируйте!

Этот красавец стоит как хорошая двухкомнатная квартира и нормальная трехкомнатная.

Трицикл "Родстер" — редкое явление на сибирской дороге. И понятно: он рожден для путешествий.

Пожалуй, самый красивый мотоцикл в нашей подборке. Такие редко встретишь на улицах провинции, он для идеальных дорог. Как на таком ездил хозяин в Новосибирске?

Этот спортивный "немец", конечно, хорош. Но ценник на него несколько завышен. Зато стильно выглядит.

Это "Харли-Дэвидсон", детка! Мотоцикл крут и мужественен. Классика жанра.

Байк ну очень красив. Хозяина явно провожают восхищенно-завистливыми взглядами на дороге. Но и "кушает" он прилично с таким-то объемом двигателя. Как средний автомобиль.

Это машина на колесах. Удобное сиденье с подогревом, круиз-контроль, продвинутая аудиосистема, приличная грузоподъемность.

Еще один "Харли-Дэвидсон". Кстати, самый быстрый, самый мощный, самый совершенный среди "харлеев".

Очень стильный байк. До кризиса за миллион рублей можно было такой новый купить.

Еще один мотоцикл-автомобиль.