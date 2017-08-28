Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру, передает ТАСС.

"Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у нее новая жизнь, и она ещё не раз проявит себя в других качествах, не только в спорте", — отметил Колобков.

Он назвал Липницкую великой спортсменкой, которая вошла в историю мирового фигурного катания.

"Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда ее ждем", — подчеркнул Колобков.

Ранее стало известно, что Липницкая приняла решение завершить спортивную карьеру. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская назвала высокую конкуренцию в сборной России одной из причин завершения карьеры Липницкой.