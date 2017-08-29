Минэкономразвития России улучшило прогноз по экономике страны до 2020 года, повысив оценки ее роста и курса нацвалюты после улучшения динамики цен на нефть. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве ожидают, что средняя стоимость нефти марки Urals по итогам текущего года окажется на уровне 49 долларов за один баррель и опустится до 43,8 доллара в 2018 году. Ранее рассчитывали, что стоимость нефти в ближайшие полтора года будет находиться на уровнях 45,6 и 40,8 доллара за один баррель соответственно.

Прогноз экономистов по нефтяным ценам в 2019-2020 годах остался неизменным — 41,6 и 42,4 доллара за один баррель.

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году с 2% до 2,1%, а также пересмотрело тенденцию повышения прогноза по росту экономики страны до 2020 года — с поэтапным увеличением показателей до 2,1% в 2018 году к 2,3% к 2020 году.