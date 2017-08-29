Юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил, что ранее изучалась возможность строительства в Москве небоскреба Trump Tower, однако в итоге отказались от проекта, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Associated Press.

По словам Коэна, отказ от проекта был вызван целым рядом соображений коммерческого характера. Он рассказал, что работал над проектом с американским предпринимателем Феликсом Сэтером, родившимся в Советском Союзе.

По данным The Washington Post, работа над строительством башни в Москве началась осенью 2015 года. Однако к концу января 2016 года проект был свернут из-за проблем с земельным участком и получением разрешения на строительство.

Отмечается, что Трамп хотел построить отель в Москве еще в 1987 году. А в 2007 году он назвал Россию "одним из самых горячих мест в мире для инвестиций": "Рано или поздно мы будем в Москве".